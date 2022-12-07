Названы претенденты на лучший фильм года Metacritic: в предварительный топ лучших фильмов 2022 года вошли «Солнце мое», «Тар» и «Нет»

Фото: kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Солнце мое»

Сайт-агрегатор Metacritic, собирающий отзывы и рецензии о фильмах, музыке и сериалах, опубликовал предварительный топ лучших фильмов 2022 года. Первое место в списке занял фильм шотландского режиссера Шарлотты Уэллс «Солнце мое». На второй строчке оказалась картина «Тар» с Кейт Бланшетт в главной роли, а на третьем — фильм ужасов «Нет».

Также в топ-15 попали фильмы «Все везде и сразу», «Топ Ган: Мэверик», «Иа», «Банши Инишерина», «Вся красота и кровопролитие», «Лакричная пицца» и «Варяг».

Список был создан на основе других топов, опубликованных агрегаторами, сайтами и СМИ. В будущем в списке могут пройти изменения.

Ранее Министерство культуры РФ утвердило список приоритетных тем для кинофильмов до начала конкурсов на съемки картин, которые состоятся в 2023 году. В тематический перечень вошли следующие топики: «Популяризация службы в ВС РФ», «Деградация Европы», «Противодействие проявлениям нацизма». Ведомство надеется, что режиссеры и продюсеры будут учитывать данные приоритеты при создании фильмов.