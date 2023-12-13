«Без татарки как чай без заварки»: Собчак о новой девушке Тома Круза Собчак назвала эффектной российскую девушку Тома Круза

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала эффектной вероятную российскую избранницу американского актера Тома Круза Эльсину Хайрову. По ее словам, 36-летняя дочь депутата от «Единой России» посещает заграничные вечеринки, носит платья стоимостью от 290 тысяч рублей и ездит со своим личным фотографом. Собчак отметила, что самая дешевая сумка вероятной возлюбленной Круза стоит 3,4 млн рублей. Связь актера и своей дочери Ринат Хайров уже опроверг, о ней сообщали британские журналисты.

Лайфстайл у нее [Хайровой], конечно, эффектный: заграничные вечеринки, люкс, кутюр (на снимках платья от 290 тысяч рублей), «эрмесы» крокодиловые, один пошет (плоская дамская сумка. — NEWS.ru), например, только €35 тысяч (около 3,4 млн рублей. — NEWS.ru) стоит в бутике, и фотограф, которую она везде за собой возит. Это мне тоже неназванные источники рассказали. Потому что если живешь красиво, то и сфоткаться точно надо. Мораль сей басни: жизнь без татарки как чай без заварки, — подчеркнула Собчак.

Ранее сообщалось, что Круз появился на вечеринке в Лондоне с дочерью российского депутата. Она бывшая модель, известная светская львица Лондона, в прошлом была женой бизнесмена Дмитрия Цветкова, владела особняками в Суррее, Дубае и на Кипре, автомобилями, ювелирными изделиями и произведениями искусства на миллионы фунтов.

Сам политик назвал информацию полной чушью и ерундой, он призвал не обращать на это внимания. Судиться Хайров не собирается, потому что «они ждут, чтобы их начинали дергать».