«Не обращайте внимания»: экс-депутат ГД об отношениях дочери с Томом Крузом Экс-депутат Госдумы Хайров отверг слухи об отношениях его дочери с Томом Крузом

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look press

Том Круз

Бывший депутат Госдумы Ринат Хайров опроверг в разговоре с NEWS.ru слухи об отношениях между его дочерью Эльсиной и американским актером Томом Крузом. Он отметил, что это «полная чушь», и попросил не обращать внимания.

Давайте так: это все полная чушь, ерунда, желтая пресса, очередная проплаченная ерунда. Не обращайте внимания. А зачем мне в суд подавать, мараться? Они же ждут, чтобы их начинали дергать, — сказал Хайров.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что актер Том Круз может подвергнуться «отмене» в Голливуде после появления на вечеринке в Лондоне с дочерью российского депутата, члена фракции «Единая Россия» Рината Хайрова Эльсиной. Хайров — член комитета Госдумы по обороне. Его 36-летняя дочь — бывшая модель, известная светская львица Лондона, в прошлом была женой бизнесмена Дмитрия Цветкова, владела особняками в Суррее, Дубае и на Кипре, автомобилями, ювелирными изделиями и произведениями искусства на миллионы фунтов, отмечают СМИ.

По данным источника издания, Круз весь вечер не отходил от своей новой пассии и ни у кого из присутствующих не возникло сомнений в том, что они — пара. Издание сообщает, что вечеринка, на которой присутствовал голливудский актер, была полностью русской, уехала пара рано утром.