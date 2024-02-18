Доронина, страшное ДТП, поддержка СВО: как живет актер Андрей Чубченко

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Андрей Чубченко

Актер Андрей Чубченко снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о личной жизни артиста и его мнении по поводу спецоперации?

Чем известен Чубченко

Андрей Чубченко родился 8 ноября 1967 года в Оренбурге в семье заслуженных артистов РСФСР Александра Чубченко и Людмилы Акининой.

Чубченко, вернувшись из армии, поступил в театральное училище им. М. С. Щепкина. В кино он дебютировал в 1997 году в сериале «Котовасия».

Также актер снимался в проектах «Слепой», «Слепой-2», «Жена Сталина», «Жаркий лед», «Шеф», «Я с тобой», «Не обмани», «Шеф-2», «Шеф-3», «Шеф. Игра на повышение», «Стажеры», «Шеф. Возвращение» и других.

«Моя позиция и позиция Расторгуева, человеческая позиция — они абсолютно совпадают. Конечно, у меня нет такой власти, как у моего героя, но если бы я оказался на его месте, то, скорее всего, я бы вел себя точно так же. Поэтому Расторгуев — это я, а я — это Расторгуев. Ведь образ рождается только тогда, когда веришь в предлагаемые обстоятельства. Не играешь, а проживаешь роль», — говорил он о роли в «Шефе».

Всего в фильмографии Чубченко более 30 работ.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Андрей Чубченко

Что известно о личной жизни Чубченко

Андрей Чубченко женат на актрисе Юлии Зыковой. В браке родилось две дочери — София и Евдокия.

Когда София была еще маленькой, произошло страшное: Зыкова вместе с дочкой шла по территории Белорусского вокзала, когда заметила, что им навстречу едет машина. Их так сильно ударило, что они отлетели на 10 метров.

После аварии артистка чуть не лишилась зрения, ослепнув на некоторое время.

«У нас была такая ситуация в семье, достаточно тяжелая, потому что на моих глазах супругу вместе с моим старшим ребенком сбила машина, это было как в замедленной съемке, я видел, как они метров семь летели по воздуху, и у меня было ощущение, что все — жизнь закончилась», — признавался Чубченко.

Вскоре все наладилось, а эта ситуация привела семью к Богу.

«И для меня как бы сначала непонятно было, естественно, я сначала книжки изучил, что такое исповедь, что такое причастие — достаточно строго все, и пришлось поднимать. Первый батюшка, отец Андрей, — ему пришлось, наверное, очень тяжело, потому что все, что накопилось к 30 годам, я уже как бы жил с ощущением какого-то груза или рюкзака грехов на спине. Это как бы существовало исподволь. Я ощущал все время какую-то тяжесть, мне приходилось все время преодолевать ее», — вспоминал актер.

Что Чубченко говорил про Доронину

Андрей Чубченко и Юлия Зыкова заявляли, что народная артистка СССР Татьяна Доронина ушла с поста худрука МХАТа имени Горького не по своей воле.

«Мы тоже не знали, куда будем уходить, когда подняли свой голос за Татьяну Васильевну Доронину. Мы считали ее снятие с поста художественного руководителя театра несправедливым, потому что Доронину обманули и ввели в заблуждение», — комментировал Чубченко.

Что Чубченко говорил про спецоперацию

Андрей Чубченко и Юлия Зыкова поддерживают проведение спецоперации. Актриса признавалась, что ее поражает стойкость жителей Донбасса.

Чубченко отмечал, что лишения, которые испытывают жители Донбасса, очищают людей.

«Потому что те лишения, те сложности, которые они испытывают, эти страдания — они, наверное, очищают людей, они очень открытые, очень светлые. Там есть чистота, там есть настоящее!» — говорил он в программе «Жизнь и судьба».

Чем Чубченко занимается сейчас

Андрей Чубченко продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Женитьба Фигаро», «Дон Жуан, или Каменный пиар» и «Петр I».

В 2023 году актер также снялся в проекте «Шеф. Мужская работа».

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