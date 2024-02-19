Проблемы в США, заработок в России, работа в Uber: как живет комик Незлобин

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Александр Незлобин

Стало известно, как бывший участник Comedy Club Александр Незлобин продолжает зарабатывать в России после эмиграции в США. Что известно о его жизни за океаном, кем он работает, как получает доход, что говорил об СВО?

Как Незлобин зарабатывает в России после отъезда в США

Незлобин продолжает сдавать свою квартиру в Пресненском районе Москвы, речь идет о двухкомнатном жилье у Патриарших прудов.

NEWS.ru сообщал, что комик не стал избавляться от «одного довольно выгодного актива» — 75-метровой двухкомнатной квартиры на улице Спиридоновке, рядом с Патриаршими прудами, в Пресненском районе столицы. Арендаторов удалось найти в момент отъезда, эти же люди проживают там до сих пор.

Подобные квартиры в Москве сдаются в среднем по 250 тыс. рублей в месяц, отмечает источник. Таким образом, за два года уехавший артист мог заработать не менее 5 млн рублей.

В декабре 2023 года сообщалось, что Незлобин продал свою квартиру в центре Москвы. По данным канала, сделка состоялась в конце октября, а новым владельцем жилья стал некий предприниматель по имени Юрий.

Уточнялось, что артист избавился от двухкомнатной квартиры площадью 54 квадратных метра в Каретном Ряду. Согласно оценке SHOT, такие квартиры в Тверском районе в среднем стоят 43 млн рублей. Отмечается, что дом был построен по специальному проекту для сотрудников Большого театра.

Как живет Незлобин в США, что говорил про СВО

Незлобин пытался построить карьеру в США с 2019 года, однако эмигрировал в Америку только после начала спецоперации на Украине. В первые дни СВО он осудил действия российской власти. Артист объявил гастроли по Европе, выручку от которых обещал перевести на нужды Киева. Однако юморист был вынужден отменить тур из-за непроданных билетов. По мнению артиста, в этом виноваты организаторы выступлений.

В октябре 2023 года Незлобин в эфире YouTube-канала «Скажи Гордеевой» (Екатерина Гордеева внесена Минюстом РФ в список иноагентов) пожаловался на трудности после переезда в США. Комик сообщил, что не может получать прежних гонораров за свои выступления. Он подчеркнул, что зарабатывает за счет небольших концертов в американских барах. Незлобин также отметил, что его 10-летняя дочь часто жалуется на отсутствие денег и возможностей в Америке.

По словам артиста, в России, чтобы начать зарабатывать $1 тыс. за концерт, комику нужно работать полтора-два года. В Америке из-за высокой конкуренции на это может уйти 10 лет. Экс-участник Comedy Club констатировал, что в США нет тех комфортных условий жизни, к которым его семья привыкла в Москве.

«Здесь [в США] многим некомфортно: хуже сервис, чем в Москве, дороже такси, нет большой сферы услуг, здесь разрешены пистолеты и частично наркотики. Здесь куча минусов, но есть и куча плюсов», — заявил Незлобин.

Как сообщало издание KP.RU, комик с супругой и дочерью проживает в Сан-Хосе, неофициальной столице Кремниевой долины. Он снимает квартиру за $4 тыс. в месяц и вынужден подрабатывать таксистом в Uber.

«Комик мечтал выступать перед американцами, но теперь он пару раз за год смешит малочисленную русскоязычную публику в клубах США и других стран. А остальное время он подрабатывает таксистом в Uber», — писало СМИ.

Почему Незлобин осудил Мусагалиева и Дорохова

В декабре в шоу «Кстати» на платформе VK комики Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Евгений Чебатков обсудили личность Незлобина и его творчество. Так, Дорохов спросил у Чебаткова, что тот думает по поводу Незлобина, выступающего в США на английском языке.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов

«Ты на английском говоришь... Я просто из международных комиков знаю только тебя и Сашу Незлоба. Как тебе его комедия?» — иронично поинтересовался Дорохов.

В ответ Чебатков сказал, что в выборе комиков все зависит от чувства вкуса зрителя и лично он оценивает своих зрителей как приятных, активных и загадочных людей, а вот аудиторию Незлобина — наоборот.

Эмигрировавший в США юморист отреагировал на шутки коллег. В частности, он обратился к Дорохову и Мусагалиеву, которых осудил за поездку в Донбасс.

«Наличие подобных видео только показывает, что внутри вас есть сомнения в правильности выбора. Безопасных тем для юмора у вас не так много. Значит, есть боль о том, что вы не можете согласиться с происходящим, но и протестовать вы тоже не можете», — написал он на своей странице в соцсети, отметив, что преодолел период безденежья и теперь живет в США лучше, чем до переезда из России.

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