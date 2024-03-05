Кристина Орбакайте: последние новости 5 марта, отмена концертов, скандалы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кристина Орбакайте

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте дала концерт в Санкт-Петербурге. Какие последние новости о певице известны сегодня, почему отменяют другие ее выступления, при чем здесь Алла Пугачева?

Что известно о выступлении Орбакайте в Санкт-Петербурге

Кристина Орбакайте выступила в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге 3 марта. Артистка показала свою программу «На бис».

Во время концерта певица подчеркнула, что рада видеть зрителей в важный для ее семьи день. Именно в первое воскресенье марта ее мама, народная артистка СССР Алла Пугачева, обычно принимала дома гостей и получала от них в подарок желтые цветы.

Во время исполнения песни «Я не отдам тебя никому» Орбакайте наступила на подол украшенного стразами балахона и упала. На помощь ей бросилась охрана.

«Снимайте его!» — сказала певица.

Охранники избавили Орбакайте от плаща, под которым оказался другой концертный наряд.

Что Орбакайте сказала об отъезде из России

После концерта в Санкт-Петербурге Кристина Орбакайте ответила на вопрос журналиста LIFE.ru о том, надолго ли она приехала в Россию.

«Я здесь живу», — заявила исполнительница.

После этого охранники Орбакайте оттеснили корреспондента в сторону и попросили не задавать певице провокационные вопросы.

До этого появилась информация о том, что артистка в конце зимы 2023 года уехала в США вместе с мужем и дочерью, где живет в элитном комплексе Майами.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Почему отменяют концерты Орбакайте

В 2024 году Кристина Орбакайте планировала тур по российским городам, однако ее выступления отменили в нескольких городах, в том числе в Улан-Удэ, Красноярске, Иркутске, Владивостоке.

Причиной отмены стала позиция общественных организаций, указывающих, что артистка живет за рубежом, но хочет зарабатывать в РФ.

«Орбакайте ничего не говорила про СВО. Но сейчас общество настроено резко против США, где многие артисты пропадают месяцами: у них там гражданство, дома, семьи. В трудную минуту они уехали из России и приезжают раз в полгода в РФ только заработать. Мягко говоря, часть россиян не понимает, как так можно — пару раз в год просто приехать в Россию, собрать, если можно так выразиться, дань и уехать безбедно жить в другую страну», — объяснял музыкальный критик Евгений Бабичев NEWS.ru.

При этом директор певицы Александр Качан не понял причины отмены ее выступлений. Он напомнил, что Орбакайте показывали на федеральных каналах в рамках новогодних передач.

Позже появилась информация о том, что Качан прекратил сотрудничество с исполнительницей.

«Я разговаривал с Александром Качаном, который был директором Кристины Орбакайте. Тот сказал, что Кристина в России не работает, шансов гастролировать по России у нее нет. Если даже концертный директор отрекся от Орбакайте, это означает, что у нее все меньше шансов работать в России», — рассказывал музыкальный обозреватель Владимир Полупанов.

По данным издания «Абзац», Орбакайте собирается выступить перед участниками спецоперации в лечебных учреждениях. По информации журналистов, такие планы артистка строит на «свой следующий приезд в Россию».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Кристина Орбакайте

Как «отмена» Орбакайте связана с Пугачевой

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов заявил NEWS.ru, что Кристина Орбакайте попала в западню из-за своей матери Аллы Пугачевой и пытается усидеть на двух стульях. По его словам, дочь за мать не отвечает, однако при этом нельзя полностью прекратить общение с Примадонной.

«Маму ей инкриминируют? Дочь за мать не отвечает. Она хочет усидеть на двух стульях, а что ей еще остается делать? Мать подалась во все тяжкие, несет ахинею, чтобы не потерять деньги на Западе, чтобы не закрыли все счета. И что, Орбакайте нужно отречься от матери? Она должна порвать с ней все связи? Это было бы дурно. Какой бы мать ни была, отрекаться от нее категорически нельзя. Поэтому она и помалкивает. Кристина попала в западню», — объяснил Соседов.

Журналист считает, что концерт Орбакайте в Санкт-Петербурге был продан, поэтому он и состоялся.

«Концерты могут отменяться, когда не проданы билеты или их продано мало. Тогда организаторам невыгодно проводить мероприятия себе в убыток. Проще раздать деньги тем, кто купил билеты, и прикрыть концерт. Стало быть, в Санкт-Петербурге концерт Орбакайте был продан, поэтому его провели. Орбакайте ничем и никому не насолила», — сказал он.

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