SHAMAN: последние новости 5 марта, концерты, слова Галкина, компромат

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

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Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) не сможет исполнить гимн перед товарищеским футбольным матчем Россия — Сербия. Какие еще последние новости о певце известны сегодня, где он даст концерты в ближайшее время?

Где SHAMAN даст концерты в ближайшее время

SHAMAN продолжает концертный тур по России.

В ближайшее время он даст концерты в Москве (9, 10, 11 марта), Санкт-Петербурге (20, 21 марта), Ессентуках (26, 27 марта), Ставрополе (28 марта), Краснодаре (30, 31 марта), Ростове-на-Дону (2, 3, 4 апреля), Таганроге (6, 7 апреля), Уфе (20 апреля), Ижевске (22 апреля), Набережных Челнах (25 апреля), Раменском (7 мая), Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая) и Архангельске (28 мая).

Почему SHAMAN не исполнит гимн перед матчем Россия — Сербия

21 марта в Москве состоится товарищеский матч России и Сербии. Игра пройдет на стадионе «Динамо».

Пресс-секретарь SHAMAN Антон Коробков-Землянский объяснил, что артист не сможет исполнить гимн перед матчем, поскольку в этот день будет выступать в Санкт-Петербурге.

«21 марта SHAMAN дает сольный концерт в Санкт-Петербурге с новой программой „Ты моя“. Билеты были раскуплены еще прошлой осенью, поэтому исполнить гимн России на открытии матча между сборными России и Сербии он не сможет», — сообщил Коробков-Землянский изданию Sport 24.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Что Галкин сказал про SHAMAN

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) раскритиковал SHAMAN, Григория Лепса и других российских артистов. Так, во время концерта в США он назвал музыкантов кооперативом «Судорога».

Таким образом шоумен пошутил над Российской музыкальной ассоциацией, в которую входят Григорий Лепс, Олег Газманов, Надежда Бабкина и Лариса Долина.

На концерте Галкин также пошутил над SHAMAN. Он назвал певца талантливым исполнителем и отметил его вокальные данные, но высмеял патриотическое направление его творчества. Артист пошутил, что вместо песни «Встанем» SHAMAN исполнит «Сядем» на суде в Гааге.

Что известно о компромате на SHAMAN

Пресс-служба главы «Русской медиагруппы» Владимира Киселева прокомментировала информацию о том, что на музыкальной премии «Золотой Граммофон» журналистам раздали папки, в которых якобы был «компромат» на SHAMAN.

По данным представителей лидера группы «Земляне», гостям премии действительно были предоставлены материалы, но они не содержали никаких порочащих репутацию певца сведений.

«В папках нет никакого „компромата“, как писали некие издания. Раздали папки с материалами именно для того, чтобы не дискредитировали, не придумывали за Владимира Киселева и не начинали такими глупостями и словосочетаниями бросаться, как компромат. Нет никакой субъективности в высказываниях. Мы ничего не просим, хотите печатайте, хотите нет. Мы информируем для того, чтобы не было двойных толкований», — объяснили NEWS.ru в пресс-службе главы «Русской медиагруппы».

В папках содержались выдержки из публикаций СМИ о SHAMAN, а также сведения о музыканте и его выступлениях. В частности, в одной из статей говорилось, что, несмотря на то, что SHAMAN назвал себя самым популярным артистом, в списке крупнейшей социальной сети он не числится.

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