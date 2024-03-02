Галкин плюнул ядом в SHAMAN и Лепса: грозит ли ему уголовное дело?

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Global Look Press

Максим Галкин

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) снова резко высказался о российских коллегах по шоу-бизнесу, раскритиковав SHAMAN, Григория Лепса и других. Накажут ли юмориста за его слова?

За что Галкин обругал SHAMAN и Лепса

Галкин во время концерта в США назвал звезд отечественной эстрады кооперативом «Судорога». Таким образом юморист пошутил над Российской музыкальной ассоциацией, в которую входят народные артисты РФ и РСФСР Григорий Лепс, Олег Газманов, Надежда Бабкина и Лариса Долина. При этом артист не может назвать себя к эйджистом — человеком с негативными стереотипами о людях какой-либо возрастной категории.

В своей речи супруг 74-летней Аллы Пугачевой обратил внимание, что в ассоциацию входят артисты «старше 70 лет», поэтому предложенное им название подходит больше. Отметим, что Лепсу 61 год, а Долиной 68 лет.

На концерте Галкин также пошутил над SHAMAN (Ярослав Дронов). Шоумен назвал певца талантливым исполнителем и отметил его вокальные данные, однако высмеял патриотическое направление творчества музыканта. Галкин пошутил, что вместо песни «Встанем» SHAMAN исполнит «Сядем» на суде в Гааге.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Кого еще оскорблял Галкин со сцены

Галкин неоднократно позволял себе подшучивать над экс-супругом Примадонны поп-королем Филиппом Киркоровым. По словам самого певца, шоумен воспринял его поддержку как должное, а на одном из концертов и вовсе сыронизировал, что появление исполнителя хита «Зайка моя» в прозрачных колготках остановит СВО.

«Не представляете, какой период я пережил. <...> Я получил по шапке по полной, потому что заступился за иноагента. <...> Не ожидал, что после этого всего Максим будет ездить и вот так оскорблять меня», — сказал Киркоров.

В конце января 2024 года Галкин высмеял Киркорова, извинившегося за участие в «голой» вечеринке. Во время концерта в Вене комик перепел хит артиста «А я и не знал» на шуточный манер, подчеркнув, что «голый король потерял контроль и забежал не в ту дверь». Также юморист предположил, что Киркоров шел за колой.

В прошлом году на концерте в США Галкин пошутил над народным артистом РСФСР Евгением Петросяном. Юморист заявил, что если у артиста отнять пенсию, то он еще 200 лет будет отдыхать в Дубае.

Также комик во время одного из выступлений рассказал о страшном сне, в котором его преследуют российские звезды на кладбище. По словам Галкина, он шел среди могил, когда внезапно прозвучала песня SHAMAN «Встанем» и его начали окружать коллеги из РФ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Накажут ли Галкина за шутки о звездах

В январе Telegram-канал Mash сообщил, что правительство Объединенных Арабских Эмиратов оштрафовало шоумена на 100 тысяч дирхамов (2,4 млн рублей) из-за политических высказываний на концерте. Департамент туризма и коммерческого маркетинга правительства Дубая (ДТКМ, или DTCM) наказал Галкина за прошлогоднее выступление, во время которого он негативно высказывался о России и ее жителях, а также продолжил за зрителями известный украинский националистический лозунг. По информации канала, сейчас за выступлением звезд в Дубае тщательно следят, чтобы селебрити «не устраивали политические игры».

После этого Галкин лишился концерта в Таиланде. По информации ТАСС, местные власти жестко реагируют на политические высказывания артистов во время выступлений.

Российский продюсер Павел Рудченко заявил, что не нужно искать руку Кремля в отмене концертов Галкина. По его словам, представители некоторых азиатских и арабских стран просто не хотят портить отношения с Москвой.

В декабре сообщалось, что Следственный комитет России повторно проверит Пугачеву и Галкина после отказа возбуждать дело в отношении артистов. Активисты общественного движения «Зов народа» призывали СК обратить внимание на ряд антироссийских высказываний певицы и шоумена.

Telegram-канал SHOT уточнял, что супружескую пару проверяли по статьям «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ», «Содействие террористической деятельности» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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