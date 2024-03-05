«Мой родной груз 200»: почему матери бойцов СВО вскрывают гробы сыновей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Портал V1.ru накануне сообщил, что жительница Волгограда вскрыла цинковый гроб 34-летнего сына, погибшего в зоне специальной военной операции на Украине, и увидела на его теле следы побоев. По данным издания, женщина усомнилась, что причиной его смерти стало огнестрельное ранение. Кроме того, в начале февраля E1.RU писал, что мать участника СВО настояла на вскрытии цинкового гроба с телом сына в Каменск-Уральске Свердловской области, чтобы получить доказательства его смерти от ранений и компенсацию за погибшего. О том, почему матери погибших российских бойцов вскрывают гробы сыновей — в материале NEWS.ru.

Что известно о вскрытии гробов бойцов СВО

По данным V1.ru, известие о гибели добровольца с позывным Мудрый дошло до его семьи в конце января. Его мать, по информации издания, рассказала, что сперва ей выдали справку о смерти, в которой было указано: ее сын скончался в результате огнестрельного ранения. Как отмечает V1.ru, вскоре после этого выяснилось, что для военкомата была подготовлена другая справка, в которой причиной смерти называлось самоубийство. По сведениям портала, это заставило семью усомниться в том, что мужчина погиб в бою.

«Я попросила его (сослуживца погибшего. — NEWS.ru) посмотреть документы и сказать причину смерти. Он сказал, что там было написано „погиб“. Позже мы случайно увидели второй документ на Антона. В первом написано „погиб“, а в другом — „суицид“. Второй документ, как предполагаем, мы не должны были видеть вообще», — предположила женщина.

По информации V1.ru, в день похорон мать потребовала вскрыть цинковый гроб, чтобы убедиться, что там действительно лежит ее сын. Женщина рассказала изданию, что на теле мужчины были видны следы побоев, в том числе вырванный глаз, разорванная губа, сломанная челюсть и другие повреждения. При этом женщина, по сведениям V1.ru, утверждает, что семье отказали в проведении проверки и экспертизы, а также возбуждении уголовного дела по данному факту.

Собеседница портала также рассказала, что боец получал зарплату в размере 30–40 тысяч рублей, при этом обмундирование его родственники покупали за свой счет. Как пишет издание, она отметила, что из-за документов о причинах смерти семья не сможет рассчитывать на выплаты в связи с его гибелью.

В свою очередь, по данным E1.RU, родственники военнослужащего из Свердловской области опасались, что официальный диагноз — сердечная недостаточность «от испуга», не позволит им претендовать на выплаты от государства. Двоюродный брат россиянина, по сведениям портала, уверен, что мужчина получил ранение.

«Одно дело, когда человек погиб от сердечной недостаточности, а другое — во время прохождения военных действий. Нам принципиально доказать, что он погиб как герой. А не так, что заболевание и испуг», — цитирует издание одного из родных.

E1.RU утверждает, что для открытия гроба близким пришлось обратиться к властям города, а также в военкомат и прокуратуру. Издание пишет, что на теле бойца были обнаружены ожоги и гематомы, а определить совместимость этих травм с жизнью, по словам городского военкома Евгения Кудинова, могут только медики.

Что положено семьям погибших в СВО

По данным рабочей группы по вопросам СВО, для семей погибших участников специальной военной операции государством предусмотрен ряд мер поддержки. Так, единовременная выплата в случае гибели бойца составляет 5 млн рублей. Она распределяется между членами семьи в равных долях и выплачивается Министерством обороны России.

Кроме основных 5 млн рублей, установленных Указом президента РФ, члены семьи погибшего бойца СВО также могут рассчитывать на страховые выплаты, денежную компенсацию, пенсию по потере кормильца и пособие на детей.

Читайте также:

Мать троих детей умерла после сообщения о муже с СВО

Многодетную мать приговорили к 10 годам за убийство участника СВО