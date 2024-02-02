Мать троих детей умерла после сообщения о муже с СВО E1.ru: многодетная мать из Верхней Пышмы умерла после сообщения о муже с СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воспитывавшая троих детей жительница Верхней Пышмы в Свердловской области умерла после сообщения о ее муже, который участвует в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила порталу E1.ru родная сестра 42-летней россиянки.

У нее случился инфаркт, я отвезла ее в больницу, врачи сделали операцию, но спасти не смогли, — рассказала сестра погибшей.

Женщина уточнила, что накануне трагедии ее сестра получила сообщение от командира, который находился с ее мужем в зоне СВО. По ее словам, в сообщении говорилось о гибели супруга.

Многодетную мать похоронили 31 января, однако судьба ее мужа до сих пор неизвестна. Сестра погибшей выразила надежду, что он может быть жив, поскольку никаких официальных данных не поступало.

Мы ее еще не похоронили, а опека уже стучала в дверь. Но детей я никому не отдам. Нам надо понять, где их папа, жив он или мертв. И решать вопрос с опекунством, — рассказала женщина.

Известно, что семейная пара воспитывала троих детей, дочери уже 20 лет, она учится в другом городе. Младшему и среднему сыновьям пять и девять лет соответственно.

Ранее сообщалось о том, что мать участника СВО настояла на вскрытии цинкового гроба с телом сына в Каменск-Уральске Свердловской области. Женщина хотела получить доказательства его смерти от ранений и компенсацию за погибшего. Опасения родственников связаны с тем, что официальный диагноз — сердечная недостаточность «от испуга» — не позволит им претендовать на выплаты от государства. Двоюродный брат россиянина уверен, что мужчина получил ранение.