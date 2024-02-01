Мать решилась на вскрытие цинкового гроба сына после его гибели в зоне СВО E1.RU: жительница Урала потребовала вскрыть гроб с погибшим в зоне СВО сыном

Мать участника СВО настояла на вскрытии цинкового гроба с телом сына в Каменск-Уральске Свердловской области, чтобы получить доказательства его смерти от ранений и компенсацию за погибшего, пишет E1.RU. Близкие жителя Урала намерены добиться причины кончины.

Родственники военнослужащего опасаются, что официальный диагноз, с которым тело бойца доставили домой, а именно сердечная недостаточность, не позволит им претендовать на получение выплат от государства. Двоюродный брат россиянина уверен, что мужчина получил ранение.

Одно дело, когда человек погиб от сердечной недостаточности, а другое — во время прохождения военных действий. Нам принципиально доказать, что он погиб как герой. А не так, что заболевание и испуг, — цитирует издание одного из родных.

Издание утверждает, что для открытия гроба близким пришлось обратиться к властям города, а также в военкомат и прокуратуру. E1.RU пишет, что на теле бойца были обнаружены ожоги и гематомы, а, по словам городского военкома Евгения Кудинова, определить совместимость этих травм с жизнью смогут только медики.