Многодетную мать приговорили к 10 годам за убийство участника СВО В Забайкалье суд дал 22-летней женщине 10 лет за убийство участника СВО клинком

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тунгокоченский районный суд Забайкальского края приговорил к 10 годам и четырем месяцам лишения свободы местную жительницу Василину Максимову, которая убила клинком участника специальной военной операции, сообщили в пресс-службе инстанции. Также с нее взыскан миллион рублей моральной компенсации в пользу матери погибшего.

Отмечается, что 22-летняя Максимова поссорилась со знакомым, вернувшимся с СВО, и нанесла ему удар клинком, пробив артерию. Из-за обильной кровопотери мужчина скончался. В суде отметили, что женщина не раскаивалась в содеянном на слушаниях. Кроме того, она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности и лишена родительских прав в отношении троих малолетних детей.

Примечательно, что за несколько лет до нападения на участника СВО женщина в состоянии алкогольного опьянения проникла в дом соседки. Там она нанесла спящему хозяину множественные удары ножом, а также пнула. Мужчина месяц лежал в больнице и лечился от ранений.

16 января стало известно, что в подмосковном Реутове возбуждено уголовное дело по факту нападения с молотком на участника спецоперации. В Следственном комитете уточнили, что инцидент произошел почти месяц назад. Конфликт между иностранцем и участником СВО произошел на парковке у жилого дома. Поводом для него послужило замечание в адрес супруги ветерана боевых действий на Украине. В ходе перепалки мигрант нанес увечья участнику СВО молотком, после чего скрылся с места происшествия.