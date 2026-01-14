Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 16:13

Женщина заколола вилами волка в огороде

Chita.Ru: в Забайкалье женщина заколола вилами волка в своем огороде

Фото: P. Frischknecht/imagebroker.com/Global Look Press
Россиянка в Забайкалье увидела на своем участке волка и заколола его вилами, сообщает Chita.Ru. По ее словам, выгонять хищника на улицу, где могли находиться дети, она посчитала небезопасным.

Оказался в огороде. Его там собаки прижали. Хозяйка утром стала по хозяйству ходить и увидела его. Вызвала соседа на подмогу, и вилами закололи. Она у нас ветврач, не растерялась и сама его заколола. Ей 33 года, — сообщил свидетель.

В Канаде ранее был зафиксирован необычный случай поведения волчицы. Она освоила особый метод добычи рыбы, научившись вытаскивать рыболовные ловушки зубами. Уникальный эпизод сняли на видео, где видно, как хищница последовательно достает снасть с наживкой, оставляя местных рыбаков без улова.

До этого в Приморье гималайский медведь забрался на дерево и двое суток наблюдал за рабочими на участке Шкотовского ДСК. Сотрудники предприятия зафиксировали происходящее на видео. Руководство пыталось вызвать специалистов из Охотнадзора, но помощь не прибыла оперативно. На третий день медведь покинул место наблюдения.

