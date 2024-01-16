В Подмосковье возбудили дело после избиения участника СВО молотком СКР возбудил дело о хулиганстве по факту избиения ветерана СВО в Реутове

Фото: СК РФ

В подмосковном Реутове возбуждено уголовное дело по факту нападения уроженца Азербайджана на участника спецоперации с молотком, сообщила пресс-служба регионального главка СКР. Следователи устанавливают детали инцидента и проводят допросы.

Следственным отделом по городу Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 19 декабря. Конфликт между азербайджанцем и участником СВО произошел на парковке у жилого дома. Поводом для него послужило замечание в адрес супруги ветерана боевых действий на Украине. В ходе перепалки уроженец Азербайджана причинил повреждения молотком участнику СВО, после чего скрылся с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Тюмени несколько человек напали на участника спецоперации и избили его. Мужчине потребовалась медицинская помощь. По словам жены пострадавшего, поводом для нападения послужило то, что ее муж сделал замечание группе молодых людей, которые шумели и хамили прохожим, а его побили до потери сознания. Полиция задержала всех участников драки. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.