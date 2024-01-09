В Тюмени задержали всех подозреваемых в избиении ветерана СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали всех участников драки в Тюмени, в ходе которой избили ветерана специальной военной операции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Отмечается, что по факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Сотрудниками тюменской полиции задержаны все участники конфликта, в котором пострадал участник СВО. Все задержанные находятся в отделе полиции, с ними проводятся следственные действия, — написала Волк.

Ранее сегодня, 9 января, в Тюмени несколько молодых людей напали на участника спецоперации и избили его. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего проводится проверка.

Инцидент произошел накануне ночью. По словам жены пострадавшего, поводом для нападения послужило то, что ее муж сделал замечание группе молодых людей, которые шумели и хамили прохожим, а его побили до потери сознания.

В конце декабря в Санкт-Петербурге двое мужчин избили лишившегося руки ветерана СВО, когда тот шел по улице с женой. Бывший участник спецоперации сделал замечание двум прохожим, которые запарковали Lexus на тротуаре. Владельцы автомобиля накинулись на военнослужащего, началась драка. Правоохранители задержали обоих агрессоров.