Толпа прохожих избила участника СВО в Тюмени

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тюмени несколько молодых людей напали на участника спецоперации и избили его, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего проводится проверка.

Инцидент произошел накануне ночью. По словам жены пострадавшего, поводом для нападения послужило то, что ее муж сделал замечание группе молодых людей, которые шумели и хамили прохожим, а его побили до потери сознания.

Момент нападения был снят на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны». На них видно, как мужчину повалили на снег, и один из нападавших ударил его ногой.

В областном департаменте здравоохранения агентству рассказали, что пострадавший был госпитализирован в областную клиническую больницу № 2. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Потерпевшему 26 лет.

Ранее в Сети появилось видео нападения нескольких человек на ветерана СВО на улице в Челябинске. Толпа избила участника спецоперации в новогоднюю ночь, когда он ждал такси. Трое подозреваемых были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль.