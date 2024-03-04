Мать участника СВО усомнилась в смертельном ранении сына и вскрыла его гроб V1: в Волгограде мать вскрыла гроб участника СВО, чтобы узнать причину смерти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Портал V1.ru сообщает, что жительница Волгограда вскрыла цинковый гроб 34-летнего сына, погибшего в зоне военной операции на Украине, и увидела на его теле следы побоев. По данным издания, женщина усомнилась, что причиной его смерти стало огнестрельное ранение.

По данным V1.ru, известие о гибели добровольца с позывным Мудрый дошло до его семьи в конце января. Его мать рассказала, что сперва ей выдали справку о смерти, в которой было указано, что ее сын скончался в результате огнестрельного ранения. Как отмечает издание, вскоре после этого выяснилось, что для военкомата была подготовлена другая справка, в которой причиной смерти называлось самоубийство. По информации портала, это заставило семью усомниться в том, что мужчина погиб в бою.

Я попросила его (сослуживца погибшего. — NEWS.ru) посмотреть документы и сказать причину смерти. Он сказал, что там было написано «погиб». Позже мы случайно увидели второй документ на Антона. В первом написано «погиб», а в другом — «суицид». Второй документ, как предполагаем, мы не должны были видеть вообще, — предположила женщина.

V1.ru сообщает, что в день похорон мать потребовала вскрыть цинковый гроб, чтобы убедиться, что там действительно лежит ее сын. Женщина рассказала изданию, что на теле мужчины были видны следы побоев, в том числе вырванный глаз, разорванная губа, сломанная челюсть и другие повреждения. При этом женщина утверждает, что семье отказали в проведении проверки и экспертизы, а также возбуждении уголовного дела по данному факту.

Собеседница V1.ru также рассказала, что боец получал зарплату в размере 30–40 тысяч рублей, при этом обмундирование его родственники покупали за свой счет. Как пишет издание, она отметила, что из-за документов о причинах смерти семья не сможет рассчитывать на выплаты в связи с его гибелью.

Ранее сообщалось, что Тунгокоченский районный суд Забайкальского края приговорил к 10 годам и четырем месяцам лишения свободы мать троих детей Василину Максимову, которая убила клинком участника специальной военной операции. Также с нее взыскан миллион рублей моральной компенсации в пользу матери погибшего.