Директор Орбакайте «отрекся» от певицы после ее «отмены» в России Журналист Полупанов: Орбакайте осталась без директора в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте осталась без директора в России, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» музыкальный обозреватель Владимир Полупанов. Он отметил, что работавший с артисткой Александр Качан «отрекся от нее».

Я разговаривал с Александром Качаном, который был директором Кристины Орбакайте. Тот сказал, что Кристина в России не работает, шансов гастролировать по России у нее нет. Если даже концертный директор отрекся от Орбакайте, это означает, что у нее все меньше шансов работать в России, — рассказал Полупанов.

Он добавил, что певица сможет выступать лишь на частных мероприятиях и закрытых вечеринках. Полупанов напомнил, что в декабре Орбакайте приезжала на «Песню года». Это, по его словам, было сделано не ради заработка, а, скорее, чтобы напомнить всем о своем существовании.

Ранее стало известно, что концерты Орбакайте, которые должны были пройти в Иркутске и Красноярске, отменены. Певица должна была выступать в Красноярске 7 марта, а в Иркутске — 12 марта. Официальные причины отмены концертов не раскрываются, однако предполагается, что они связаны с недовольством членов организации ветеранов «Боевое братство».

Музыкальный критик Сергей Соседов предположил, что карьера певицы Кристины Орбакайте в России может завершиться. По его мнению, отмена концертов артистки, учитывая наличие у нее гражданства США, вполне закономерна.