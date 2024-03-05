Последние новости шоубиза 5 марта: что с Лолитой, Бузовой, Ивлеевой

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Телеведущая Ольга Бузова спровоцировала слухи о скорой свадьбе, а блогер Анастасия Ивлеева призналась, что впервые посмотрела послание президента. Какие еще последние новости российского шоу-бизнеса известны сегодня, где сейчас находится певица Лолита Милявская?

Какие последние новости известны о Лолите

Недавно Лолита Милявская после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке уехала в Болгарию, где у нее есть свой участок и дом. Также там живет ее собака по кличке Боцман, за которой, когда певица находится в России, присматривает сосед.

Исполнительница на днях собиралась вернуться в РФ, но сообщила, что пока не смогла уехать, поскольку ее пес подрался с двумя пастушьими собаками и получил травмы. Лолита отвезла Боцмана к врачу и решила проследить, чтобы он пошел на поправку. Сейчас здоровью собаки ничего не угрожает.

«Раны были серьезными, без доктора никуда. Бессонные ночи были, поменяла билеты на самолет, потому что должна была убедиться, что пес без меня теперь справится», — рассказала артистка в соцсетях.

При этом она не уточнила, когда вернется в Россию.

Телеведущий Отар Кушанашвили считает, что Лолита «долго не протянет» без выступлений и переполненных залов.

«Насколько я знаю Лолиту, без зрителя, без переполненных залов, без этой вольтовой дуги, объединяющей ее со слушателем, почитателем, зрителем, она, я вынужден это сказать, долго не протянет», — сказал он в своем YouTube-шоу.

Актер Иван Охлобыстин пожалел певицу. По его мнению, Лолите нужно смириться с нынешним положением дел. Он считает, что проблема должна устраниться в будущем.

«Лолиту очень жалко. Она лишилась доходов, ей как-то надо жить. Но с этим надо смириться. Рано или поздно проблема устранится, если Лолита — искренний человек. А она искренний человек. Требуется время, а сейчас это быстро решить нельзя», — заявил Охлобыстин в YouTube-программе «Эмпатия Манучи».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Какие последние новости известны об Ивлеевой

Анастасия Ивлеева после организации «голой» вечеринки перестала вести активную публичную деятельность. Телеведущая изредка комментировала события в стране и выражала соболезнования семьям Донбасса.

После послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию Ивлеева вышла на связь и сообщила, что впервые посмотрела его. По словам блогера, в последние месяцы после скандала она пытается разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания.

«В этом году первый раз смотрела послание президента. Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать», — написала она в соцсетях.

Какие последние новости известны о Бузовой

Ольга Бузова «пристыдила» Анастасию Ивлееву, которая сообщила, что первый раз в жизни посмотрела послание президента. По ее мнению, странно, когда осознанный человек, который преодолел возрастную отметку в 30 лет и живет в РФ, не интересуется подобным.

«Ненормально жить в нашей стране и не смотреть то, что говорит президент. Тут никакой бадлон реально не поможет. Я просто в шоке. И эта женщина являлась лидером мнений и публично осуждала меня», — возмутилась певица.

Кроме того, Бузова спровоцировала слухи о скорой свадьбе. Недавно артистка расплакалась в студии шоу «Это нормально?», ведущей которого она является, услышав предсказания о своем скором замужестве и рождении дочери. Теперь она опубликовала в соцсетях снимки с провокационными подписями.

«Если вдруг в этом году я отвечу „да“, помогите выбрать красивую дату свадьбы», — написала Бузова.

Кроме того, поклонники обратили внимание, что на безымянном пальце телеведущей появилось кольцо. При этом сама Бузова данную информацию не подтверждала.

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