«Собирает дань»: музкритик назвал причину отмены концертов Орбакайте Бабичев: россиянам не нравится, что Орбакайте зарабатывает в РФ и живет в США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Концерты певицы Кристины Орбакайте отменяют в России, поскольку граждане негативно настроены против артистов, которые живут за границей, а в Россию приезжают «собирать дань» с поклонников, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, звезда максимум может рассчитывать на частные мероприятия.

Орбакайте ничего не говорила про СВО. Но сейчас общество настроено резко против США, где многие артисты пропадают месяцами: у них там гражданство, дома, семьи. В трудную минуту они уехали из России и приезжают раз в полгода в РФ только заработать. Мягко говоря, часть россиян не понимает, как так можно пару раз в год просто приехать в Россию, собрать, если можно так выразиться, дань и уехать безбедно жить в другую страну, — отметил Бабичев.

Как считает музкритик, певица может зарабатывать разве что на частных мероприятиях без видеосъемки, чтобы ничего не просочилось в Сеть, так как будут последствия. Он подчеркнул, что сейчас хейтерская история работает хорошо.

Из-за возмущения ряда граждан или «по техническим причинам» концерты артистки не состоятся уже в нескольких городах: во Владивостоке, Иркутске и Красноярске. Продюсер Леонид Дзюник призвал не травить Кристину Орбакайте и не отменять ее концерты. Он добавил, что от этого страдают рядовые зрители и творческий коллектив певицы. Продюсер добавил, что певица давно «самостоятельная единица» и никогда не высказывалась против СВО.

В свою очередь депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин высказал мнение, что не следует отменять мартовский концерт Орбакайте в Северной столице. Он объяснил, что не нужно обвинять человека в чем-то без доказательств.