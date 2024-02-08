«Если человек молчал — его право»: депутат вступился за Орбакайте Депутат заксобрания Петербурга Чебыкин выступил против отмены концерта Орбакайте

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кристина Орбакайте

Отменять мартовский концерт Кристины Орбакайте в Санкт-Петербурге не следует, заявил депутат заксобрания города Константин Чебыкин в разговоре с «Абзацем». На фоне отмены выступлений певицы по стране он объяснил, что не нужно обвинять человека в чем-то без доказательств.

Она где-то высказывала свою гражданскую позицию? Если она просто является дочкой Аллы Пугачевой, это не повод ее отменять. У нас в США не только она улетела. Нужны факты, чтобы мы не огульно ее в чем-то обвиняли. Если человек просто молчал, а не высказывался против нашей Родины, это его право, — сказал Чебыкин.

Из-за возмущения ряда граждан или «по техническим причинам» концерты артистки не состоятся уже в нескольких городах: во Владивостоке, Иркутске и Красноярске. Продюсер Леонид Дзюник в разговоре c NEWS.ru призвал не травить Кристину Орбакайте и не отменять ее концерты. Он добавил, что от этого страдают рядовые зрители и творческий коллектив певицы.

Продюсер отметил, что певица давно «самостоятельная единица» и никогда не высказывалась против СВО. Дзюник обратил внимание, что отмены концертов Орбакайте бьют по тем, кто заплатил деньги за билеты и ждал шоу.