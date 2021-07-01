Арзамасова раскрыла, почему вышла замуж за Авербуха

Российская артистка и звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова раскрыла, почему вышла замуж за фигуриста и хореографа Илью Авербуха. О причинах брака со спортсменом она рассказала в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Ведущий программы актёр Вячеслав Манучаров спросил у беременной гостьи, как начался их роман со спортсменом, продолжалась ли их дружба все 10 лет с момента знакомства и есть ли место романтике в отношениях.

Большое удовольствие, что всё так естественно, органично и легко. В этом тоже есть секрет успеха. Идиллия совпадения двух людей в порывах, интересах: интересах в литературе, музыке, живописи. Вот такое произошло совпадение, — рассказала артистка.

Арзамасова напомнила, что встретила Авербуха в 2010 году во время съёмок шоу «Лёд и пламень» Первого канала. Актриса с улыбкой отвечала на вопросы Манучарова, так как в момент знакомства с фигуристом была ещё ребёнком.

Для 25-летней Арзамасовой это первый брак, Авербух уже был женат на Ирине Лобачёвой, и у него есть 16-летний сын. О том, что пара ждёт прибавления в семье, стало известно недавно, когда актриса уже не смогла скрывать округлившийся животик.

Как сообщалось ранее, звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова на своей странице в Instagram посоветовала своим подписчицам не следовать навязанным стандартам красоты. По словам артистки, главный секрет привлекательности — это быть собой.