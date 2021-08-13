«Папина дочка» Лиза Арзамасова родила ребёнка от Ильи Авербуха

Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух стали родителями. «Папина дочка» опубликовала в Instagram фото новорождённого.
Счастье, — подписала фото актриса.
Лиза Арзамасова и Илья Авербвух объявили, что станут родителями, в конце апреля. Лиза Арзамасова стала мамой впервые, у Авербуха есть сын Мартин, который родился в браке с фигуристкой Ириной Лобачёвой.
По словам актрисы, у неё прекрасные отношения с сыном серебряного олимпийского призёра. Семья ранее уточняла, что ждёт мальчика.
Пользователи осыпали пару поздравлениями в связи с появлением на свет младенца. Поклонники желают актрисе и прославленному фигуристу счастья.
Ранее звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова раскрыла, почему вышла замуж за фигуриста и хореографа Илью Авербуха. Арзамасова напомнила, что встретила Авербуха в 2010 году во время съёмок шоу «Лёд и пламень» на Первом канале.