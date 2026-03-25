Забеременевшая в 13 лет героиня «Пусть говорят» вышла замуж за экс-наркомана

Дарья Суднишникова с парнем Дарья Суднишникова с парнем Фото: Личный архив Дарьи Суднишниковой
Двадцатилетняя Дарья Суднишникова из Красноярского края, известная по телешоу «Пусть говорят», где она рассказала о своей беременности в 13 лет, сообщила корреспонденту NEWS.ru, что вышла замуж. По словам девушки, она встретила будущего мужа в реабилитационном центре, где проходила лечение от наркотической зависимости. Она отметила, что ее избраннику 27 лет и их многое объединяет.

С Артуром мы познакомились в реабилитационном центре, где оба проходили лечение. Ему 27 лет. На групповых занятиях мы нашли общий язык. Я сразу поняла, что он мой человек, ведь нас объединяла одна проблема — зависимость, — подчеркнула Суднишникова.

По ее словам, в феврале молодые люди оформили официальный брак. Дарья рассказала, что взяла фамилию мужа. Сейчас она находится на восьмом месяце беременности: пара ждет дочь. Артур, по словам девушки, работает и обеспечивает семью.

Ранее Суднишникова рассказала, что во время второй беременности она лежала в роддоме на дневном стационаре со сложными схватками. По словам девушки, ей стало тяжело перемещаться даже по квартире. Она уточнила, что устала от публичности и больше не хочет участвовать в телепроектах.

Степанида Королева
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

