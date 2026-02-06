Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 15:30

Забеременевшая в 13 лет героиня «Пусть говорят» ждет второго ребенка

Звезда телешоу «Пусть говорят» Суднишникова сообщила, что снова беременна

Дарья Суднишникова Дарья Суднишникова Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Известная по телешоу «Пусть говорят» Дарья Суднишникова ожидает появления на свет второго ребенка. В своем Telegram-канале 20-летняя девушка, которая забеременела в 13 лет, призналась, что находится уже на шестом месяце беременности.

Тетка когда-то было успешной, популярной и богатой. А теперь мать с двумя детьми (скоро), — написала Суднишникова.

Также она заявляет, что устала от публичности и больше не хочет участвовать в телепроектах. При этом ее подписчики сомневаются в окончательном уходе из поля общественного внимания.

Кроме того, девушка отметила, что лежала в роддоме на дневном стационаре со сложными схватками, однако в какой-то момент ей стало тяжело перемещаться даже по квартире. Сейчас она принимает специальные препараты.

Ранее South China Morning Post сообщала, что жительница Китая забеременела в 62 года после смерти единственного сына. Пожилая женщина зачала при помощи процедуры ЭКО. При этом медики предупредили о серьезных угрозах, возникающих при беременности в таком возрасте.

Россия
беременные
звезды
пусть говорят
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили сроки снижения инфляции
Боль и слезы сына, венок от Малахова: фото прощания с ведущей КВН Жильцовой
Адский месяц — ледяные дожди и гололед: как изменился прогноз на февраль
У Вены запросили награду для спасавших советских пленных женщины
Сабуров не смог получить российский ВНЖ из-за проваленного теста по истории
Более 18 тонн зараженных помидоров из Узбекистана выявили в Новосибирске
Омбудсмен Львова-Белова рассказала, как безопасно пользоваться интернетом
Маленькая девочка из Москвы чуть не распорола себе рот опасной булочкой
Стала известна правда об отношениях дочери Баталова с сестрой по отцу
«Свела в могилу соседа»: Скороходова осудила покойную вдову Баталова
Забеременевшая в 13 лет героиня «Пусть говорят» ждет второго ребенка
Два человека погибли в результате крушения полицейского вертолета
«Я с тебя спрошу»: Лукашенко обрушился на губернаторов из-за падежа скота
Врач перечислил факторы, которые помогут в похудении к лету
Аршавин отказался считать «Спартак» топ-клубом
Жителя Подмосковья осудили за нападение на восьмилетнюю девочку в Балашихе
В парке «Остров Мечты» открылся новый аттракцион
У супруги Нурлана Сабурова нашли бизнес в России
«Будьте честны!»: Медведев обрушился с критикой на США за слова о ДСНВ
В ГД рассказали, когда ждать первого снижения ключевой ставки в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.