Забеременевшая в 13 лет героиня «Пусть говорят» ждет второго ребенка Звезда телешоу «Пусть говорят» Суднишникова сообщила, что снова беременна

Известная по телешоу «Пусть говорят» Дарья Суднишникова ожидает появления на свет второго ребенка. В своем Telegram-канале 20-летняя девушка, которая забеременела в 13 лет, призналась, что находится уже на шестом месяце беременности.

Тетка когда-то было успешной, популярной и богатой. А теперь мать с двумя детьми (скоро), — написала Суднишникова.

Также она заявляет, что устала от публичности и больше не хочет участвовать в телепроектах. При этом ее подписчики сомневаются в окончательном уходе из поля общественного внимания.

Кроме того, девушка отметила, что лежала в роддоме на дневном стационаре со сложными схватками, однако в какой-то момент ей стало тяжело перемещаться даже по квартире. Сейчас она принимает специальные препараты.

Ранее South China Morning Post сообщала, что жительница Китая забеременела в 62 года после смерти единственного сына. Пожилая женщина зачала при помощи процедуры ЭКО. При этом медики предупредили о серьезных угрозах, возникающих при беременности в таком возрасте.