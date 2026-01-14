Атака США на Венесуэлу
Женщине из Китая удалось забеременеть на седьмом десятке

SCMP: в Китае женщина зачала ребенка в 62 года

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Жительница Китая забеременела в 62 года после смерти единственного сына, сообщает South China Morning Post. Пожилая женщина зачала при помощи процедуры ЭКО.

Я думаю, малыш появится на свет раньше срока. Он любит пинать мой живот. Я замечаю, что всякий раз, когда я ем сладкое, ребенок становится более активным, — рассказала будущая мать.

При этом медики говорят о серьезных угрозах, возникающих при беременности в таком возрасте. Увеличивается опасность возникновения проблем со здоровьем будущей мамы и ребенка, а самостоятельные роды практически невозможны.

Также отмечается, что общественное мнение разделилось. Некоторые осуждают женщину, сомневаясь, сможет ли она справиться с воспитанием ребенка и не останется ли малыш рано без родителей. Другие оказывают моральную поддержку, утверждая, что каждая женщина вправе искать утешение и поддержку.

Ранее в Польше беременная 38-летняя женщина родила мальчика с крайне высоким уровнем алкоголя в крови. На 36-й неделе беременности женщина поступила в больницу с признаками алкогольного опьянения.

