Скончался Валентин Гафт

https://static.news.ru/photo/cea76e5e-3c57-11eb-9c68-fa163e074e61_660.jpg Валентин Гафт Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался. Он умер в субботу, 12 декабря. Гафту было 85 лет. О трагедии в разговоре с журналистами рассказала супруга актёра, народная артистка России Ольга Остроумова.

Да, его не стало. Это произошло сегодня, — приводит ТАСС слова жены Гафта. Причина смерти пока не уточняется.

Гафт был известен не только как актёр театра и кино. Также он занимался постановкой спектаклей, написанием стихов и прозы. Артист работал в театре «Современник» с 1969 года. В кино Гафт дебютировал в 1956 году. За свою карьеру он успел сыграть во многих фильмах, ставших культовыми. В частности, он исполнял роли в картинах «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово...», «Мастер и Маргарита», «Семнадцать мгновений весны» и не только. Гафт пользовался большой популярностью , играя «кинозлодеев» и обладая ярко выраженной отрицательной харизмой.

Артист за годы работы в искусстве был неоднократно награждён государственными медалями и орденами. Так, к примеру, Гафт является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени. Награды он получал за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

При жизни Гафт был преданным болельщиком московского «Спартака».

Как ранее передавал NEWS.ru, президент Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), четвёртый ректор МИФИ, российский физик Борис Оныкий умер на 82-м году жизни.

.