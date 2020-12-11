Президент МИФИ Борис Оныкий скончался на 82-м году жизни

https://static.news.ru/photo/febd5a5c-3bdc-11eb-808f-fa163e074e61_660.jpg Фото: mephi.ru

Президент Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), четвёртый ректор МИФИ, российский физик Борис Оныкий умер на 82-м году жизни.

Оныкий возглавлял МИФИ на протяжении десяти лет — с 1997 по 2007 год. За время его руководства университет расширил международную научную и образовательную деятельность, открыл подготовку по новым специальностям, говорится на сайте университета.

После 2007 года Оныкий был избран президентом МИФИ и возглавил кафедру анализа конкурентных систем НИЯУ МИФИ. Он также являлся членом Президиума и Совета ветеранов атомной промышленности, в котором отвечал за взаимодействие с молодёжью. Учёный был удостоен множества государственных наград и премий.

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