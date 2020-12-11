Умер народный артист России Николай Иванов

https://static.news.ru/photo/d73994c8-3ba5-11eb-b029-fa163e074e61_660.jpg Николай Иванов Фото: Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева/vk.com

Звезда сериала «Вечный зов», народный артист России Николай Иванов умер на 78-м году жизни после продолжительной болезни. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

Сегодня, 11 декабря, ушёл из жизни Николай Николаевич Иванов. Ушла эпоха... Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни — театру, — сообщается на странице Санкт-Петербургского ТЮЗ им. А. А. Брянцева во «ВКонтакте».

Дата и место прощания с артистом будут объявлены позже.

Иванов окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе в 1963 году. Он запомнился зрителям по картинам «Сошедшие с небес», «Красная палатка», «О любви», наибольшую же известность получил благодаря главной роли в сериале «Вечный зов». В 1992 году Иванову присвоили звание народного артиста России.

Как писал NEWS.ru, знаменитый корейский режиссёр Ким Ки Дук скончался на территории Латвии. Ранее у мэтра азиатского кинематографа было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Ему было 59 лет. О смерти Ким Ки Дука стало известно 11 декабря. Кореец прибыл в Латвию 20 ноября. 5 декабря он перестал выходить на связь. За первые девять лет своей кинокарьеры Ким Ки Дук снял 13 картин. В общей сложности его фильмография насчитывает более 30 работ.