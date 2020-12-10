Заразившийся коронавирусом режиссёр Ким Ки Дук скончался

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Знаменитый корейский режиссёр Ким Ки Дук скончался на территории Латвии. Ранее у мэтра азиатского кинематографа было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Ему было 59 лет. О смерти Ким Ки Дука стало известно в пятницу, 11 декабря.

На момент смерти Ким Ки Дук находился в Латвии. Он скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, передаёт прибалтийское издание DELFI, ссылаясь на слова режиссёра Виталия Манского. Кореец прибыл в Латвию 20 ноября. 5 декабря он перестал выходить на связь.

За первые девять лет своей кинокарьеры Ким Ки Дук снял 13 картин. В общей сложности его фильмография насчитывает более 30 работ. Кинематографист был удостоен многих престижных премий, в частности, полученных на Венецианском и Берлинском фестивалях.

Как ранее передавал NEWS.ru, в возрасте 79 лет умер ведущий актёр Малого театра, народный артист РСФСР Вячеслав Езепов, сообщили в пресс-службе театра.

На одной и той же сцене артист выступал 53 года.