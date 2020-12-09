Умер ведущий артист Малого театра Вячеслав Езепов

https://static.news.ru/photo/ff61944e-3a21-11eb-91a4-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Езепов Фото: maly.ru

В возрасте 79 лет умер ведущий актёр Малого театра, народный артист РСФСР Вячеслав Езепов, сообщили в пресс-службе театра.

На одной и той же сцене артист выступал 53 года.

Он исполнил около 40 ролей. Подлинный лицедей, Езепов существовал вне амплуа и жанров, хотя особый конек актера — скользкие, морально нечистоплотные персонажи, от вороватого управляющего имением Вукола Чугунова («Волки и овцы» А. Н. Островского) и циничного Щеткина («Дети Ванюшина» С. Найденова) до двуличного будущего царя Василия Шуйского («Царь Иоанн Грозный»), — говорится в сообщении.

Коллеги говорят, что ему был доступен тонкий и глубокий психологический анализ персонажа. Это сочеталось в его таланте с самобытной творческой индивидуальностью, трудолюбием и целеустремлённостью.

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