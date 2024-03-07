Галкин «напал» на жену Михайлова после скандала с Пугачевой Жена Михайлова опубликовала переписку с Галкиным после скандала с Пугачевой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Супруга Стаса Михайлова Инна опубликовала на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) переписку с комиком Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после публичных оскорблений народной артистки СССР Аллы Пугачевой в адрес артиста. Жена певца посоветовала Галкину следить за тем, что Примадонна выставляет в социальных сетях.

Шоумен заявил Михайловой, что Пугачева — свободный человек. Как отметил Галкин, если его жена оскорбила российского певца, значит, он таким и является в ее глазах. В ответ Михайлова подчеркнула, что «эта глупость» не помешает любить Пугачеву.

Поверьте, эта глупость не помешает любить Аллу Борисовну. У каждого своя правда! Здоровья, мира и добра, — написала Галкину жена Михайлова.

Адвокат Сергей Жорин ранее заявил, что Пугачева является легендарной певицей и одним из символов России. По его мнению, Михайлов, который сообщил о возможном «возвращении ползком» уехавших из страны звезд, зря использует такие выражения. Как отметил Жорин, «принимающие решения лица» должны понимать, что Примадонна жизнью и творчеством заслужила право выражать свое мнение.