«Работаю за еду»: Лолита о своей жизни после «голой» вечеринки Лолита пошутила, что после «голой» вечеринки стала работать за еду

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская рассказала на пресс-завтраке телеканала МУЗ-ТВ, что после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой стала работать за еду. Она напомнила, что уже 2,5 месяца лишена возможности заниматься своей профессией, передает корреспондент NEWS.ru.

2,5 месяца без работы говорят о том, что лексикон потерян. Я просто польщена такой честью. Вообще последнее время я работаю за еду, и вот здесь, на премии тоже меня угощают, — сказала певица.

Артистка также добавила, что телеканал пригласил ее быть ведущей, за что она очень тепло поблагодарила руководство МУЗ-ТВ. Лолита пообещала, что будет работать над своей речью и соответствовать тренду «на 60». Вместе с тем певица допустила, что недовольный зритель может попросить телеканал «убрать» ее из эфира. В этом случае, отметила Лолита, она не обидится и продолжит смотреть МУЗ-ТВ.

Ранее продюсер Павел Рудченко выразил мысль, что прежде чем Лолита сможет вернуться на сцену, должно пройти время. Также, по его словам, артистке стоит поступить так, как это делают ее коллеги, например Анна Асти. Еще продюсер предложил певице попробовать открыть благотворительный фонд либо начать вести общественную деятельность.