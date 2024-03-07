Назван единственный способ вернуть отмененную Лолиту на сцену Продюсер Рудченко: для возвращения Лолиты на сцену должно пройти время

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Чтобы певица Лолита Милявская, отмененная в России, могла вернуться обратно на сцену, должно пройти определенное время, рассказал NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Он также выразил мнение, что артистке очень важно не потерять доход.

Не предполагаю, что Лолита планирует делать, но определенное время точно должно пройти. Ей главное не потерять доход, а некоторых людей она своими действиями возмутила. И нужно время, — заявил Рудченко.

Говоря о других способах восстановить репутацию певицы, продюсер отметил, что над этим следует «получше подумать» ее команде менеджеров. По мнению Рудченко, Лолите стоит поступить так, как это делают другие артисты. В качестве примера он привел Анну Асти. Рудченко предложил певице попробовать открыть благотворительный фонд, либо начать вести общественную деятельность.

Пусть открывают типовые проекты либо придумают что-то новое, — заключил продюсер.

Ранее Павел Рудченко заявил, что Лолита Милявская — очень своенравный исполнитель на российской эстраде, чьи действия сложно предугадать. По его словам, знаменитость «отменили», поскольку она чуть ли не единственная, кто не извинился сразу за участие в «почти голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.