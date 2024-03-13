«Я не понимаю уехавших артистов»: как сейчас живет певица Марина Девятова

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Марина Девятова

Заслуженная артистка России Марина Девятова продолжает творческую деятельность. Где она выступит в ближайшее время, что известно о личной жизни певицы?

Чем известна Девятова

Марина Девятова родилась 13 декабря 1983 года в Москве в семье народного артиста России Владимира Девятова и хореографа Натальи Девятовой.

«Папа у меня очень талантливый человек и любвеобильный, у меня много братьев и сестер. Когда он был со второй и третьей супругами, мы не так часто общались. Я редко его видела», — рассказывала она в программе «Однажды».

В 1990 году родители отправили ее в музыкальную школу им. Д. Д. Шостаковича, где она обучалась хоровому дирижированию. В 1999 году Девятова поступила в музыкальный колледж им. А. Шнитке на кафедру сольного народного пения.

В 2001 году артистка стала лауреатом Всероссийского конкурса исполнителей народной песни им. Ипполитова-Иванова, который проходил в Воронеже.

С 2003 по 2008 год Девятова училась в Российской академии музыки им. Гнесиных на факультете сольного народного пения и впервые приняла участие в международном конкурсе «Славянский базар».

В 2007 году певица приняла участие в церемонии выбора столицы зимних Олимпийских игр 2014 года, где восемь раз на бис исполнила песню «Катюша».

За свою карьеру Девятова дала сотни концертов, часто выступает с детскими коллективами, а также регулярно выходит на сцену с другими музыкантами.

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Марина Девятова

Что известно о личной жизни Девятовой

Марина Девятова состояла в отношениях с врачом по имени Максим, который был старше нее. Возлюбленный артистки скончался от рака.

«На самом деле, чувства такие светлые, наивные были. Я совсем молода, а он старше меня, очень красиво ухаживал. Страшный романтик! Так бывает в сказке, в книгах по психологии „Как ухаживать за женщиной“. Это не было чересчур: мы не ходили в дорогие места. Он четко попадал в мои желания и мечты», — вспоминала она.

После смерти возлюбленного Девятовой позвонили юристы и сообщили, что все свое имущество он оставил ей. Однако певица отказалась от наследства.

«Потому что это не мое. Во-первых, у него есть сын от первого брака. Во-вторых, родители. И я в какой-то момент... Я просто девушка. В 18 лет не готова была вообще на эту тему разговаривать. Я посчитала нужным все переписать на его родителей, а дальше они сами разберутся», — объясняла артистка.

В 2016 году Девятова вышла замуж за бизнесмена Алексея Пигуренко. В 2017 году у супругов родилась дочь Ульяна, в 2022 году — сын Александр.

«У нас с мужем все хорошо. Мы уже опытные родители и живем обычной семейной жизнью. Я продолжаю петь, гастролировать, давать мастер-классы и знаю, что все мои самые позитивные эмоции передаются пузожителю», — рассказывала исполнительница во время беременности.

Почему Девятова набрала вес

Марина Девятова объясняла, что сильно поправилась из-за того, что у нее «полетела гормональная система».

«Полностью полетела гормональная система. Мне приходилось неимоверным трудом вытаскивать себя. Но я же не буду объяснять это милым женщинам, которые не обладают чувством такта. Хотя, мне кажется, любая могла бы понять», — комментировала артистка.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Марина Девятова

Что Девятова говорила об уехавших артистах

Летом 2022 года Марина Девятова выступила перед беженцами из Луганской и Донецкой народных республик в одном из Домов культуры в подмосковном Клину. Она признавалась, что не понимает коллег, которые уехали из России и теперь оскорбляют родину из-за границы.

Девятова подчеркнула, что страна дала бесплатное образование, право занимать места на конкурсах. Поэтому певица просто не представляет, как можно петь народные песни и жить в другой стране.

«Я считаю, где родился, там и пригодился. Твоя родина — это твоя мать. А как можно променять ее на кого-то? Ребята, вы зарабатывали здесь популярность, деньги, любовь людей — и после этого пытаетесь оскорбить страну? Кощунство какое-то! Это за пределами моего понимания» — возмущалась она.

Чем сейчас занимается Девятова

Марина Девятова продолжает творческую деятельность.

В ближайшее время она выступит в Москве (16 марта, 5 апреля), Сургуте (23 марта), Кирове (29 марта), Перми (31 марта), Березниках (1 апреля), Иркутске (15 апреля), Ангарске (16 апреля), Улан-Удэ (17 апреля) и Чите (19 апреля).

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