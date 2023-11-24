«Мощно расслабилась»: Малиновская рассказала, как набрала вес Маша Малиновская рассказала, что набрала вес на «вкусняшках»

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Маша Малиновская

Телеведущая и диджей Маша Малиновская отказалась отвечать на просьбу NEWS.ru назвать три секрета привлекательности, поскольку не считает себя красивой. Звезда призналась, что набрала за последнее время вес, так как не отказывала себе в еде.

Я не считаю себя прям красивой. В последнее время я набрала. Я сегодня не в черном только потому, что платье, которое сейчас на мне, — единственное, в которое я влезла. Даже оно сильно сборит. Видно, что я мощно расслабилась и позволила себе всякие вкусняшки, — сказала телеведущая.

При этом Малиновская говорила, что главное умение для женщины — любить себя. Многие женщины, по ее словам, идут на неоправданные манипуляции с лицом и телом из-за отсутствия этого навыка. Себя она тоже отнесла к категории таких людей.

Последнюю операцию на лице Малиновская сделала в 2021 году. На это обратили внимание светские обозреватели, когда встретили телеведущую на закрытом показе комедии «Понаехали». Недавно она призналась, что страдает от булимии в случаях, когда срывается с диеты и переедает. После родов Малиновская радикальными способами пыталась сбросить вес, но все попытки оказались бесполезными.