Совет Федерации рассматривает законопроект, предусматривающий ограничения для маркетплейсов открывать новые пункты выдачи заказов в случае превышения 25% от объема онлайн-продаж за предыдущий финансовый год, сообщил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Как пишет Forbes, аналогичный подход действует для продуктовых сетей, которым запрещено арендовать или выкупать новые площади в населенном пункте, если на них уже приходится от четверти товарооборота в нем.
Законопроект, ограничивающий открытие новых пунктов выдачи для маркетплейсов, предусматривает меры в отношении тех маркетплейсов, чья доля в онлайн-продажах выше 25%, — сказал Кутепов.