Совет Федерации рассматривает законопроект, предусматривающий ограничения для маркетплейсов открывать новые пункты выдачи заказов в случае превышения 25% от объема онлайн-продаж за предыдущий финансовый год, сообщил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Как пишет Forbes, аналогичный подход действует для продуктовых сетей, которым запрещено арендовать или выкупать новые площади в населенном пункте, если на них уже приходится от четверти товарооборота в нем.