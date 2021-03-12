Диетолог рассказала о правильной подготовке к Великому посту

https://static.news.ru/photo/e73aee16-833b-11eb-830c-96000091f725_660.jpg Фото: Francesco Perre via imago-images.de/Global Look Press

Великий пост у православных в 2021 году начинается 15 марта. В течение семи недель постящиеся не будут есть пищу животного происхождения. Врач-диетолог Ирина Тимонина рассказала, как избежать негативных последствий от резкого изменения рациона.

В беседе с «Радио 1» специалист рекомендовала готовиться к посту постепенно. Тимонина напомнила, что резкий переход на непривычную диету — всегда стресс для человеческого организма.

Я советую заблаговременно и постепенно начать сокращать животные белки — мясо, рыбу, яйца, хотя бы за неделю. И уменьшать употребление кисломолочных продуктов, потому что молоко тоже будет исключено. И постепенно вводить в рацион растительные продукты, чтобы пищеварительная система смогла подготовиться, — поделилась опытом диетолог.

Медик напомнила, что во время поста важно обеспечивать организм белками растительного происхождения. Суточная норма чистого белка составляет 0,8 грамма на один килограмм веса. Учитывая ограничения, накладываемые правилами поста, набрать эту норму будет не так просто.

Растительным белком богаты крупы, бобы, соя, орехи, грибы, особенно благородные — подберёзовики, подосиновики и белые. И хорошо бы наполнять рацион именно такими продуктами, — рекомендовала Тимонина.

Диетолог предупредила, что попытка «заесть» вызванный недостатком белка голод простыми углеводами чревата лишним весом. Тимонина подчеркнула, что выходить из поста также следует постепенно.

Выход из поста должен занимать не меньше недели, потому что после того как организм настроился на растительную пищу, животный белок создаёт избыточную нагрузку на поджелудочную железу и желудочно-кишечный тракт. Поэтому животные белки надо вводить плавно, постепенно — рыбу, яйцо, молочнокислые продукты, — указала специалист.

В заключение Тимонина напомнила, что поститься можно не всем — строгие ограничения в еде противопоказаны больным, беременным и детям.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать продукты к Масленице, писал NEWS.ru.