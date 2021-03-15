Диетолог посоветовала, чем заменить мясо во время поста

https://static.news.ru/photo/cb4de370-858e-11eb-9a65-96000091f725_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

В период Великого поста православным христианам запрещено употреблять мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова считает, что при правильном построении рациона в этот период можно избежать дефицита полезных для организма микроэлементов.

Могу посоветовать соевое мясо, соевые сыр и молоко. Соя — уникальный продукт. Несмотря на растительное происхождение, он содержит все незаменимые аминокислоты. Среди растительных продуктов нет других подобных примеров, — рассказала «Москве 24» Круглова.

Также она порекомендовала добавить в рацион крупы: гречку, рис, овсянку, булгур и киноа. Важно включать в пищу и бобовые: фасоль, горох, чечевицу, так как они богаты белком. Врач пояснила, что суточная норма белка для человека составляет в среднем 1 грамм на 1 килограмм веса. При этом в 100 граммах бобовых содержится около 20 граммов белка, а в гречке — только 14–15 граммов.

Белок дает организму насыщение. Когда животные продукты исключаются из рациона, человек зачастую старается восполнить ощущение сытости вредными для организма простыми углеводами. Поэтому растительный белок очень важно употреблять в пост, — подчеркнула диетолог.

Круглова отметила, что в пост бобовые должны присутствовать в еде каждый день в виде закуски или гарниров. А животные жиры можно заменить растительными за счёт орехов и семечек.

Великий пост у православных христиан начался в этом году 15 марта и продлится до 1 мая.

Как писал NEWS.ru, пост не нужно воспринимать как голодание, он даётся, чтобы человеческий организм меньше отвлекался на грехи, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Также он отметил, что пост имеет хороший оздоровительный эффект, так как после долгой зимы происходит очищение организма. Онищенко сообщил, что намерен строго соблюдать пост. В первую неделю будет есть только хлеб, овощи и фрукты.