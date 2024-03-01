Уголовное дело в отношении Лерчек прекращено Лерчек сообщила о прекращении уголовного дела против нее

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Артем и Валерия Чекалины

Уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной и ее супруга прекращено. На своей странице в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) инфлюенсер сообщила, что с нее сняли обвинения в легализации преступно нажитых средств за отсутствием состава преступления спустя 359 дней расследования.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 198 и ч. 1 ст. 174 сегодня было прекращено, спустя 359 дней. Это были, наверное, самые тяжелые дни в нашей жизни, — сказала Лерчек.

В феврале 2023 года первыми блогерами, кто подпал под следствие в рамках кампании по выявлению скрывающихся от налогов стали Валерия Чекалина и ее муж Артем. Их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, блогер обрабатывала свои доходы по упрощенной схеме налогообложения, которая допускает прибыль не выше 150 млн рублей в год. Когда доходы перешагнули этот уровень, автор фитнес-марафонов начала незаконно дробить свой бизнес, записывая компании на мужа и других родственников, считают следователи.

В марте Лерчек с мужем обвинили в легализации доходов, добытых преступных путем. К ноябрю она закрыла долг перед налоговой службой в размере более чем 600 млн рублей, а в декабре дело о неуплате налогов было прекращено. Чекалиным разрешили пользоваться интернетом и открыли доступ к счетам.