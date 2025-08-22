Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 10:40

Этот карамельный сметанник превратит простое чаепитие в уютный праздник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Карамельный сметанник — это нежный и ароматный десерт, который сочетает в себе мягкое тесто и кремовую начинку с карамельными нотками. Простой в приготовлении, он станет украшением любого чаепития и понравится как взрослым, так и детям. Идеальный вариант для тех, кто любит домашнюю выпечку без сложных ингредиентов.

Для теста размягчите 100 г сливочного масла, добавьте 1 яйцо, 60 г сахара и перемешайте. Всыпьте 200–220 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя, замесите мягкое тесто. Распределите его по форме, формируя бортики. Для начинки смешайте 400 г сметаны (20%), 2 яйца, 60 г сахара, 150 г вареной сгущенки, 2 ст. л. кукурузного крахмала и ванильный сахар по вкусу. Влейте начинку на тесто и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до золотистой корочки.

Готовый сметанник получается воздушным, с нежной кремовой текстурой и карамельным вкусом.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

еда
десерты
рецепты
торты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
