19 августа 2025 в 14:00

Приноровилась готовить «Наполеон» на простом тесте! О магазинных забыли

Приноровилась готовить «Наполеон» на простом тесте! О магазинных забыли! Это нежное наслаждение с хрустящими коржами. Этот рецепт подарит вам классический торт с воздушными слоями и тающим во рту кремом. Готовьте с душой — и результат превзойдёт все ожидания!

Ингредиенты для теста

  • Ледяная вода — 130 мл
  • Уксус 9% — 1 ст. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 420 г
  • Сливочное масло — 320 г

Ингредиенты для крема

  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 200 г
  • Ванильный сахар — 1 ст. л.
  • Кукурузный крахмал — 70 г
  • Молоко — 800 мл
  • Сливки 33% — 400 мл (или сливочное масло — 200 г)

Приготовление

  1. Для теста смешайте воду, уксус, соль и яйцо. Муку перетрите с холодным маслом в крошку, добавьте жидкую смесь и быстро соберите тесто в ком. Разделите на 8 частей, охладите 1 час. Раскатайте тонко и выпекайте коржи до золотистого цвета при 180 °C.
  2. Для крема взбейте яйца с сахаром, ванилью и крахмалом. Влейте молоко, варите на медленном огне до загустения, помешивая. Остудите, добавьте взбитые сливки или масло. Промажьте коржи, дайте торту пропитаться 6–8 часов.

Ранее мы готовили кофейный торт с творожным кремом! Быстрая вкусняшка из одного коржа.

