Приноровилась готовить «Наполеон» на простом тесте! О магазинных забыли! Это нежное наслаждение с хрустящими коржами. Этот рецепт подарит вам классический торт с воздушными слоями и тающим во рту кремом. Готовьте с душой — и результат превзойдёт все ожидания!

Ингредиенты для теста

Ледяная вода — 130 мл

Уксус 9% — 1 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 420 г

Сливочное масло — 320 г

Ингредиенты для крема

Яйца — 3 шт.

Сахар — 200 г

Ванильный сахар — 1 ст. л.

Кукурузный крахмал — 70 г

Молоко — 800 мл

Сливки 33% — 400 мл (или сливочное масло — 200 г)

Приготовление

Для теста смешайте воду, уксус, соль и яйцо. Муку перетрите с холодным маслом в крошку, добавьте жидкую смесь и быстро соберите тесто в ком. Разделите на 8 частей, охладите 1 час. Раскатайте тонко и выпекайте коржи до золотистого цвета при 180 °C. Для крема взбейте яйца с сахаром, ванилью и крахмалом. Влейте молоко, варите на медленном огне до загустения, помешивая. Остудите, добавьте взбитые сливки или масло. Промажьте коржи, дайте торту пропитаться 6–8 часов.

Ранее мы готовили кофейный торт с творожным кремом! Быстрая вкусняшка из одного коржа.