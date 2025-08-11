Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 13:00

Кофейный торт с творожным кремом! Быстрая вкусняшка из 1 коржа!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кофейный торт с творожным кремом! Быстрая вкусняшка из 1 коржа! Этот нежный пирог с насыщенным кофейным вкусом и воздушным творожным кремом стал настоящей традицией в нашей семье. Идеально подходит к чаю и всегда радует гостей!

Ингредиенты для теста

  • Яйца — 2 шт
  • Сахар — 180 г
  • Растительное масло — 50 мл
  • Молоко — 150 мл
  • Мука — 250 г
  • Растворимый кофе — 2 ч.л.
  • Кипяток — 100 мл
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Сода — 1 ч.л.
  • Лимонный сок — 1/2 ч.л.

Для крема

  • Творог — 380 г
  • Сметана — 150 г
  • Сахар — 60 г
  • Молоко — 2 ст.л.

Приготовление

  1. Растворите кофе в кипятке. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте масло, молоко и остывший кофе. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую смесь. Соду погасите лимонным соком и добавьте в тесто последней.
  2. Вылейте тесто в смазанную форму и выпекайте при 180°C 30-35 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
  3. Для крема взбейте творог со сметаной, сахаром и молоком до однородности. Остывший корж разрежьте вдоль на 2 или 3 части, пропитайте кремом.

Ранее мы делились рецептом хоть к кофе, хоть к бокалу вина! Быстрый пирог из 3 ингредиентов.

кофе
чай
торты
выпечка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Налет на Москву, смертницы, теракт на Транссибе: ВСУ атакуют РФ 11 августа
Путин отметил важность шагов по установлению мира между Ереваном и Баку
В аэропорту Казани ограничили прием и отправку самолетов
В России назвали последствия аномальной засухи на юге страны
Суд вынес приговор калининградским врачам по делу об убийстве ребенка
Трамп убрал портреты трех президентов США с видного места в Белом доме
Путин по телефону рассказал Пашиняну об итогах встречи с Уиткоффом в Москве
В Кремле раскрыли, о чем был телефонный разговор Путина и Пашиняна
Терапевт рассказал об опасности песчаных блох
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Трампом и Алиевым в США
Россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать валюту
В Госдуме отреагировали на возможную блокировку WhatsApp
Не достал из широких штанин? Как восстановить потерянный паспорт
Американцев предупредили о неприятных последствиях введенных Трампом пошлин
Найдена причина усиления массированных атак ВСУ на глубинные регионы России
Обезумевший подросток «покромсал» мальчика во дворе в Петербурге
В России расширили список оснований для лишения гражданства
Депутат Бессараб назвала неприятное последствие отмены домашних заданий
В ГД предупредили о схемах обмана пенсионеров через фальшивую рекламу
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.