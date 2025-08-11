Кофейный торт с творожным кремом! Быстрая вкусняшка из 1 коржа! Этот нежный пирог с насыщенным кофейным вкусом и воздушным творожным кремом стал настоящей традицией в нашей семье. Идеально подходит к чаю и всегда радует гостей!

Ингредиенты для теста

Яйца — 2 шт

Сахар — 180 г

Растительное масло — 50 мл

Молоко — 150 мл

Мука — 250 г

Растворимый кофе — 2 ч.л.

Кипяток — 100 мл

Разрыхлитель — 10 г

Сода — 1 ч.л.

Лимонный сок — 1/2 ч.л.

Для крема

Творог — 380 г

Сметана — 150 г

Сахар — 60 г

Молоко — 2 ст.л.

Приготовление

Растворите кофе в кипятке. Взбейте яйца с сахаром до пышности, добавьте масло, молоко и остывший кофе. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую смесь. Соду погасите лимонным соком и добавьте в тесто последней. Вылейте тесто в смазанную форму и выпекайте при 180°C 30-35 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Для крема взбейте творог со сметаной, сахаром и молоком до однородности. Остывший корж разрежьте вдоль на 2 или 3 части, пропитайте кремом.

