Дети умоляли приготовить этот десерт — не оторвать от такой вкусноты

Шоколадная колбаса — любимый десерт из детства, который готовится без выпечки и требует минимум усилий. Этот простой рецепт позволит вам воссоздать тот самый вкус, который помнят многие с самого детства.

Для приготовления измельчите 300 г песочного печенья (половину — в крошку, половину — кусочками) и 100 г любых орехов. В кастрюле смешайте 1 стакан сахара, 5 ст. л. молока, 5 ст. л. сгущенного молока и 3 ст. л. какао. Подогрейте до растворения сахара, остудите и добавьте 200 г сливочного масла. Соедините с печеньем и орехами, сформируйте колбаски и охладите 2 часа.

Готовая шоколадная колбаса получается нежной, с приятной хрустящей текстурой от печенья и орехов. Она отлично хранится в холодильнике и станет прекрасным угощением к чаю. Попробуйте — и вернитесь в сладкое детство!

