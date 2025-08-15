Шоколадно-вишнёвые кексы с кокосовой стружкой! Простой рецепт на кефире

Шоколадно-вишнёвые кексы с кокосовой стружкой! Эти нежные маффины с сочной вишней и насыщенным шоколадным вкусом станут идеальным десертом для тех, кто любит полезные сладости. Сочетание овсяной и кукурузной муки делает выпечку особенно воздушной, а вишня добавляет приятную кислинку.
Ингредиенты
- Кефир 2,5% — 280 мл
- Куриные яйца — 2 шт.
- Овсяная мука — 100 г
- Кукурузная мука — 100 г
- Какао-порошок — 35 г
- Замороженная вишня — 150 г
- Кокосовая стружка — 15 г (по желанию)
- Сода пищевая — 0,5 ч. л.
- Подсластитель — по вкусу (эквивалент 70-100 г сахара)
Приготовление
- Вишню разморозьте и дайте стечь лишней жидкости. В глубокой миске смешайте кефир с яйцами и подсластителем. Добавьте просеянные виды муки, какао, соду и кокосовую стружку, тщательно перемешайте до однородности.
- Аккуратно вмешайте вишню, стараясь не раздавить ягоды. Тесто разлейте по силиконовым формочкам, заполняя их на 2/3. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 25-35 минут до сухой зубочистки.
Ранее мы готовили творожный тарт с мандаринами! Без муки, сахара и выпечки.