Шоколадно-вишнёвые кексы с кокосовой стружкой! Простой рецепт на кефире

Шоколадно-вишнёвые кексы с кокосовой стружкой! Эти нежные маффины с сочной вишней и насыщенным шоколадным вкусом станут идеальным десертом для тех, кто любит полезные сладости. Сочетание овсяной и кукурузной муки делает выпечку особенно воздушной, а вишня добавляет приятную кислинку.

Ингредиенты

Кефир 2,5% — 280 мл

Куриные яйца — 2 шт.

Овсяная мука — 100 г

Кукурузная мука — 100 г

Какао-порошок — 35 г

Замороженная вишня — 150 г

Кокосовая стружка — 15 г (по желанию)

Сода пищевая — 0,5 ч. л.

Подсластитель — по вкусу (эквивалент 70-100 г сахара)

Приготовление

Вишню разморозьте и дайте стечь лишней жидкости. В глубокой миске смешайте кефир с яйцами и подсластителем. Добавьте просеянные виды муки, какао, соду и кокосовую стружку, тщательно перемешайте до однородности. Аккуратно вмешайте вишню, стараясь не раздавить ягоды. Тесто разлейте по силиконовым формочкам, заполняя их на 2/3. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 25-35 минут до сухой зубочистки.

