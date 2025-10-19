Брауни на сковороде: десерт за 15 минут без духовки. Всегда получается влажным и нежным

Я готовлю эти брауни постоянно, потому что они спасают, когда внезапно хочется шоколадного десерта, а включать духовку нет времени или желания. Мне нравится, как простая сковорода превращается в инструмент для создания нежнейшей шоколадной выпечки с влажной текстурой. Особенно выручает, когда гости уже на пороге, а к чаю нечего предложить.

Готовлю я так: в глубокой миске смешиваю одно яйцо с 100 граммами сахара и щепоткой ванилина. Добавляю 100 граммов растительного масла и 200 граммов молока, взбиваю венчиком. Просеиваю 200 граммов муки, две столовые ложки какао и чайную ложку разрыхлителя, аккуратно замешиваю тесто. Выливаю его на разогретую сковороду, смазанную маслом, и готовлю под крышкой на медленном огне около 15–20 минут. Проверяю зубочисткой — она должна выходить почти сухой. Для глазури смешиваю 200 граммов молока, столовую ложку какао и 60 граммов шоколада, прогреваю до однородности. Заливаю готовые брауни глазурью и даю немного остыть. Аромат стоит такой, что все сбегаются на кухню!

