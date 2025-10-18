Шоколадный пирог: готовлю и не могу остановиться — вкуснота на кефире, которая получается всегда

Я готовлю этот шоколадный пирог постоянно, потому что он никогда не подводит и всегда получается нежным и влажным внутри. Мне нравится, как простой кефир в сочетании с растительным маслом создает такую мягкую текстуру, которая не черствеет несколько дней. Особенно выручает, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное к чаю без лишних хлопот.

Готовлю я так: в глубокой миске смешиваю 500 миллилитров кефира с чайной ложкой соды — она погасится прямо в кислой среде. Добавляю два яйца, стакан сахара и 100 миллилитров растительного масла, все хорошо взбиваю венчиком. Просеиваю 250 граммов муки и 15 граммов какао, аккуратно замешиваю однородное тесто без комочков. Выливаю его в форму, застеленную пергаментом, и выпекаю при 180 градусах около 50 минут. Пока пирог остывает, готовлю глазурь: на водяной бане растапливаю плитку шоколада со сливками до гладкой консистенции. Заливаю остывший пирог этой блестящей глазурью — и десерт готов радовать всех своим глубоким шоколадным вкусом!

