Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 17:56

Шоколадный пирог: готовлю и не могу остановиться — вкуснота на кефире, которая получается всегда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю этот шоколадный пирог постоянно, потому что он никогда не подводит и всегда получается нежным и влажным внутри. Мне нравится, как простой кефир в сочетании с растительным маслом создает такую мягкую текстуру, которая не черствеет несколько дней. Особенно выручает, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное к чаю без лишних хлопот.

Готовлю я так: в глубокой миске смешиваю 500 миллилитров кефира с чайной ложкой соды — она погасится прямо в кислой среде. Добавляю два яйца, стакан сахара и 100 миллилитров растительного масла, все хорошо взбиваю венчиком. Просеиваю 250 граммов муки и 15 граммов какао, аккуратно замешиваю однородное тесто без комочков. Выливаю его в форму, застеленную пергаментом, и выпекаю при 180 градусах около 50 минут. Пока пирог остывает, готовлю глазурь: на водяной бане растапливаю плитку шоколада со сливками до гладкой консистенции. Заливаю остывший пирог этой блестящей глазурью — и десерт готов радовать всех своим глубоким шоколадным вкусом!

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Читайте также
Хватит есть грустные бутерброды: готовим горячую вкусняшку из тех же продуктов — простой рецепт в духовке
Общество
Хватит есть грустные бутерброды: готовим горячую вкусняшку из тех же продуктов — простой рецепт в духовке
Смертельная опасность в вашем саду: как вовремя распознать аварийное дерево и спасти участок от катастрофы
Общество
Смертельная опасность в вашем саду: как вовремя распознать аварийное дерево и спасти участок от катастрофы
Пить или не пить во время еды: как правильно организовать водный режим для стройности и здоровья
Общество
Пить или не пить во время еды: как правильно организовать водный режим для стройности и здоровья
Готовлю кетозавтрак, который исчезает с тарелки мгновенно: с яйцом и лососем
Семья и жизнь
Готовлю кетозавтрак, который исчезает с тарелки мгновенно: с яйцом и лососем
Ресторатор Пинский раскрыл новый неожиданный тренд
Шоу-бизнес
Ресторатор Пинский раскрыл новый неожиданный тренд
еда
десерты
выпечка
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Исполнитель хита «Ягода-Малинка» резко сменил имидж
Экс-глава Генштаба Британии заявил, что ВСУ обречены на поражение
На Урале нашли привязанный к дереву скелет женщины
Стало известно, завершится ли конфликт на Украине до конца 2025 года
Столичного трейдера арестовали после отправки террористам 500 рублей
«Эти сумасшедшие»: французский политик об отказе Польши выдать Журавлева
Более 40 млн жителей США могут остаться без талонов на питание
Трамп рассказал о неочевидной пользе шатдауна для республиканцев
Подросток открыл аварийный выход в самолете и задержал вылет
Молодожены приехали на отдых и провели четыре дня в плену
В Великобритании грустные гориллы из заброшенного зоопарка попали на видео
Школьник в наушниках попал под поезд
Число заболевших кишечной инфекцией в Арзамасе выросло в разы
HammAli впервые стал отцом
Мужчина воссоединился с потерянным братом благодаря одной фотографии
Мужчина разнял драку и сам избил ребенка на детской площадке
Строительство тоннеля между Россией и США: зачем он нужен, сколько стоит
В Турции зарезали создателя канала «Утро Дагестан»: что известно, версии
У бывших чиновников Грузии изъяли более $7 млн
В Турции зарезали основателя Telegram-канала «Утро Дагестан»
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада
Общество

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.