18 октября 2025 в 10:09

Тесто просто выливаю в противень! Самый простой и вкусный рулет с заварным кремом — из того, что было под рукой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рулет с заварным кремом — настоящее спасение для тех, кто хочет приготовить впечатляющий десерт без лишних хлопот. Его главный секрет — невероятно простое тесто, которое не нужно раскатывать, а достаточно просто вылить на противень. Результат превосходит все ожидания: тонкий, нежный бисквитный пласт, который легко сворачивается и не трескается. В сочетании с бархатным заварным кремом получается десерт, достойный лучших кондитерских, но доступный даже начинающим кулинарам. Идеальное решение, когда хочется порадовать себя и близких чем-то особенным без многочасового стояния у плиты.

Приготовление

Для теста взбейте 4 яйца со щепоткой соли, 2 ст. л. сахара и 1 ч. л. ванильного сахара. Добавьте 400 мл молока, 30 г растопленного сливочного масла и 180 г просеянной муки, перемешайте до гладкости. Тесто вылейте на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при 180 °C 12–15 минут. Для крема смешайте 2 яйца, 100 г сахара, 40 г крахмала и щепотку соли. Влейте 500 мл горячего молока, размешайте и варите на среднем огне до загустения. Добавьте 70 г масла и 10 г ванильного сахара. Готовый корж переверните на полотенце, распределите крем и сверните рулетом. Охладите 2–3 часа.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

