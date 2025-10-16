Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Два яблока и горстка творога! Нежный и воздушный яблочно-творожный кекс — не оседает и долго остается сочным

Когда хочется чего-то вкусного к чаю, но нет времени на сложную выпечку, этот рецепт становится настоящей палочкой-выручалочкой. Простой творожно-яблочный кекс получается на удивление воздушным, нежным и влажным внутри, с хрустящей корочкой снаружи. Он действительно лучше классической шарлотки — творог делает текстуру более плотной и насыщенной, а яблоки дают приятную кислинку. Такой кекс не оседает после выпекания, прекрасно хранится несколько дней и становится даже вкуснее на следующий день. Это идеальный вариант для завтрака или вечернего чаепития, когда хочется порадовать семью чем-то домашним и душевным без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 2 яйца, 150 г сахара, 200 г муки, 2 яблока, 100 г сливочного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, ванильный сахар по вкусу. Духовку разогрейте до 180 °C. Творог протрите через сито или взбейте блендером до однородности. Масло размягчите при комнатной температуре. Яблоки очистите от кожуры и нарежьте мелкими кубиками. В глубокой миске смешайте творог, яйца и сахар, тщательно взбейте венчиком. Добавьте растопленное остывшее масло, перемешайте. Муку просейте с разрыхлителем и постепенно введите в творожную массу. Аккуратно добавьте яблочные кубики. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Форму для выпекания смажьте маслом и присыпьте мукой. Выложите тесто и разровняйте. Выпекайте 35–40 минут до золотистого цвета. Проверяйте готовность деревянной палочкой. Дайте кексу полностью остыть в форме, только потом доставайте. Подавайте к чаю или кофе, при желании посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

