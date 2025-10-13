Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 22:01

Не знала, что тыква может быть такой вкусной: этот кекс с орехами и кремом покорил всю семью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не знала, что тыква может быть такой вкусной! Этот кекс с орехами и кремом покорил всю семью. В нем нежная, влажная и пряная мякоть с яркими нотами тыквы и корицы идеально сочетается с хрустящими орехами, а воздушный, слегка сладкий крем создает восхитительный контраст, делая десерт по-настоящему праздничным.

Вам понадобится: 200 г тыквенного пюре (из запеченной или отваренной тыквы), 200 г муки, 160 г растительного масла, 2–3 яйца, 150–170 г сахара, 3 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли и специи по вкусу (корица, мускатный орех). Смешайте сухие ингредиенты, отдельно взбейте яйца с сахаром и маслом, соедините с тыквенным пюре, а затем вмешайте муку с разрыхлителем и добавьте измельченные грецкие орехи или фисташки (около 70 г). Тесто выпекайте в смазанной форме при 175 °C около 30–45 минут до сухой зубочистки.

Для крема взбейте 100 г сливочного сыра или сметаны с 250 г холодных сливок 33% и сахарной пудрой по вкусу, выложите его поверх слегка остывшего кекса.

Попробуйте приготовить этот невероятно нежный и ароматный тыквенный кекс, и он станет звездой вашего чаепития.

Ранее стало известно, как приготовить яблочные драники с корицей: готовим без причуд — простой и быстрый рецепт.

